Freebox : Free arrête son service de fax

Permettant d'émettre et de recevoir des fax, le service de fax de Free pour les abonnés Freebox prendra définitivement fin le 30 novembre 2022. Free fait cette discrète annonce pour un service qui peut sembler anachronique de nos jours, mais conserve toutefois une base d'utilisateurs fidèles dans des entreprises.

Proposé gratuitement aux abonnés Freebox, le service Fax Free autorise l'envoi depuis un ordinateur en sélectionnant un fichier au format pdf, doc, txt, xls, jpg ou encore ppt qui sont cités en exemple. Le cas échéant, il est possible de recevoir une notification pour la transmission... par email.

De même, une notification est envoyée par email aux destinataires et à chaque réception de fax. Elle contient des informations d'horodatage et le fax en pièce jointe au format pdf, peut-on lire dans l'aide du service.

Beaucoup de mécontents en perspective ?

Pour l'activation du service Fax Free, la procédure passe par l'espace abonné Freebox et un onglet Téléphonie. Un email est envoyé dans un délai de 24 heures afin de signaler l'activation du service et la création d'un numéro de fax. Plus pour très longtemps donc.

Free ne précise pas les raisons de la fermeture du service Fax Free. Le nombre d'utilisateurs actifs est sans doute à l'origine de cet arrêt.