Free : le Player Free Devialet en location et le prix de l'Apple TV 4K en hausse

Free annonce une première concernant le Player Free Devialet. Pour les nouveaux abonnés Freebox Delta, il est désormais proposé en location à 6,99 € par mois. Il s'agit actuellement d'un tarif promotionnel (sans durée communiquée) au lieu d'une location à raison de 9,99 € par mois.

Le FAI indique également que pour les anciens abonnés Freebox Pop et Delta, il devient désormais possible dans le cadre de l'option Multi-TV - pour un second boîtier TV - de louer le Player Free Devialet pour 9,99 € par mois.

Auparavant et pour l'offre Freebox Delta la plus haut gamme, le Player Free Devialet n'était pas proposé à la location mais uniquement à l'achat pour 480 € (ou en plusieurs fois pas mois à raison de 10 € sur 48 mois sans frais).

Le prix de l'Apple TV 4K en hausse

Pour Freebox Delta et Freebox Pop, une autre évolution concerne l'Apple TV 4K dont le prix à l'achat passe de 2 € par mois sur 48 mois à 2,99 € par mois sur 48 mois, soit 143,52 € au lieu de 96 € précédemment.

La hausse est ainsi de près de 50 %. Sur le site d'Apple, l'Apple TV 4K en version 32 Go avec sa télécommande Siri Remote est à 199 €.

Avec l'option Multi-TV, l'Apple TV 4K en achat en tant que second boîtier TV connaît une hausse de prix plus importante de l'ordre de 75 % en passant à 6,99 € par mois pendant 24 mois pour donc 167,76 € (au lieu de 2 € par mois pendant 48 mois).