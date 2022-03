Freebox : Apple TV+ disponible sur le Player Pop avec 3 mois offerts

Free propose directement Apple TV+ et les contenus Apple Originals à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop. Une offre avec 3 mois offerts.

Le service de vidéo à la demande par abonnement d'Apple - Apple TV+ - est désormais proposé directement sur le Player Pop de Free. En l'occurrence, depuis l'application Apple TV sur le Player Pop à disposition d'abonnés Freebox.

Le Player Pop est un boîtier multimédia qui fonctionne pour rappel avec Android TV et avec accès aux applications du Google Play Store. Pour l'accès aux contenus TV et aux diverses fonctionnalités de contrôle des chaînes, cela passe par une l'interface TV Free by OQEE.

Sans prix réduit, mais avec période d'essai de 3 mois

Avec 3 mois offerts à Apple TV+, puis le prix standard de 4,99 € par mois (sans engagement), l'annonce concerne tous les abonnés Freebox équipés d'un Player Pop, y compris pour les abonnés en multi-TV avec Player Pop.

Free propose désormais Apple TV+ et les Apple Originals à tous ses abonnés équipés du player Freebox Pop !

Profitez dès maintenant de 3 mois offerts ?https://t.co/MmB2r7Q9cV pic.twitter.com/nbt5tFNPtp — Free (@free) March 1, 2022

À souligner que pour Apple TV+, Apple pratique habituellement un essai gratuit de 7 jours. Pour bénéficier de 3 mois d'abonnement gratuit à Apple TV+, c'est sinon avec l'achat d'un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou appareil Apple TV.

Free indique que pour profiter des 3 mois offerts, l'abonné doit souscrire au service Apple TV+ depuis son espace abonné Freebox et à la rubrique Télévision. L'accès au service se fait donc ensuite via l'application Apple TV sur le Player Pop.

Les 3 mois offerts à Apple TV+ étaient déjà d'actualité pour les abonnés Freebox Pop ou Delta ayant fait le choix d'une Apple TV 4K.