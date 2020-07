Freebox Pop : un forfait mobile illimité 4G+ à 9,99 € par mois

En plus de la présentation et du lancement de la Freebox Pop, cela a été la surprise ou le One more thing façon Xavier Niel.

L'offre Freebox Pop comprend l'accès Internet (fibre optique / xDSL), un répéteur Wi-Fi, un Player TV, la téléphonie, ainsi que l'accès Free Ligue 1 Uber Eats avec des extraits de tous les matchs en quasi-direct.

Elle s'accompagne également d'un avantage Freebox Pop pour bénéficier du forfait mobile Free à moitié prix. Il s'agit ici du forfait mobile haut de gamme de l'opérateur connu pour être proposé au prix réduit de 15,99 € par mois pour les abonnés Freebox.

Avec l'abonnement Freebox Pop, c'est un prix de 9,99 € par mois avec donc Internet 4G+ en illimité en France (et 25 Go par mois à l'étranger). Rappelons que c'est normalement un forfait mobile facturé 19,99 € par mois pour les non abonnés Freebox et avec 100 Go de data.

La perspective d'une telle réduction sur un forfait mobile illimité 4G+ pour les abonnés Freebox Pop pourrait attirer du monde...