La Freebox Révolution vous pousse à la sobriété énergétique

Pour sa Freebox Révolution et le Freebox Player Révolution, Free pense aussi à la sobriété énergétique en déployant une mise à jour.

Pour la Freebox Révolution et en particulier le boîtier multimédia Freebox Player Révolution, Free déploie une mise à jour firmware 1.3.29. Elle apporte des corrections, mais également des améliorations. Une installation s'opérera à l'habitude via un redémarrage.

Les améliorations sont principalement en adéquation avec le plan de sobriété énergétique récemment présenté par le groupe Iliad (maison-mère de Free).

C'est ainsi l'ajout du menu de réglages intitulé Économie d'énergie. Son propos est de mettre en avant des paramètres qui permettent de réduire la consommation électrique du Freebox Player.

Extinction de la TNT et autres

Parmi ces paramètres, il y a par exemple une incitation à " réduire le délai d'inactivité avant extinction. " D'autres améliorations en la matière se font de manière transparente pour l'utilisateur, avec notamment l'extinction de la TNT quand qu'il n'y a pas d'utilisation active de cette dernière.

Dans le même temps, le démarrage du Freebox Player après extinction devient plus rapide avec une moyenne annoncée de 5 à 10 secondes en moins pour arriver sur l'écran d'accueil. Pour l'instant désactivé par défaut et activable dans les réglages d'affichage, un écran de veille est ajouté.

Ce genre d'initiative avec la Freebox Révolution peut paraître à la marge. Pour autant, elle contribue à une sensibilisation globale aux fameux écogestes. Avec certaines Freebox et via le menu Économie d'énergie, Iliad a vanté la mise en veille profonde du Player Freebox quand il n'est pas utilisé pour une réduction de 95 % de la consommation électrique de l'appareil.

Toujours plus de sensibilisation

Un problème potentiel avec la Freebox Révolution est néanmoins que c'est un équipement ancien qui est plus énergivore que les Freebox de nouvelles générations. Du moins, par rapport à la Freebox Pop. Free en a évidemment conscience et s'est engagé à poursuivre une politique active de migration de ses abonnés vers des Freebox plus récentes.

Pour son plan de sobriété énergétique et les outils à disposition de ses abonnés, Free a rappelé que l'application Freebox Connect permet de planifier l'extinction du Wi-Fi en fonction de plages horaires, ce qui contribue aussi à diminuer la consommation électrique de la Freebox.

L'Espace Abonné permet aux abonnés Free d'obtenir une estimation de leur empreinte carbone. Il est agrémenté de recommandations pour des écogestes qui demeurent faciles à mettre en œuvre. L'enjeu est de toucher un maximum de personnes pour une efficacité palpable.