Freebox TV : un accès gratuit à des contenus Netflix

Sur Freebox Pop, Révolution et mini 4K, Free propose la découverte gratuite pendant 15 jours d'une sélection de contenus Netflix.

Depuis hier et jusqu'au 16 mars prochain, Free propose à des abonnés Freebox TV de profiter gratuitement des premiers épisodes de séries Netflix et même de quelques films en intégralité.

Pour de telles séances de découverte Netflix, nul besoin d'un compte pour le service de SVOD.

La proposition s'adresse aux abonnés Freebox Pop, Freebox Révolution et Freebox mini 4K. Un redémarrage du Player est nécessaire pour appliquer une mise à jour. Il faudra ensuite lancer l'application Netflix sur Freebox via le canal 130.

Free détaille les trois premiers épisodes de séries comme Stranger Things, Sex Education, Lupin, Family Business ou encore Plan Coeur. Ainsi que des films avec Voyage vers la Lune ou The Kissing Booth.

Rappelons que Netflix Essentiel est inclus avec Freebox Delta et One, tandis que c'est une option avec Freebox Pop, Révolution et mini 4K.