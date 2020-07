Freebox V8 POP : un débit de 2,5 Gbps ?

Après une apparition surprise et brève dans une page d'aide de Netflix, la Freebox V8 alias POP continue de faire parler d'elle. Le nom de code change quelque peu avec fbxgw8 au lieu de fbx8am, mais c'est surtout une nouvelle information qui fuite.

Sur Twitter, Tiino-X83 a évoqué une compatibilité de la Freebox POP avec un débit (théorique) de jusqu'à 2,5 Gbps. Ses trouvailles ont été relayées et reprises par Univers Freebox qui lui donne du crédit. Elles sont le fruit d'une fouille dans une version bêta 4.2 du firmware de la Freebox Révolution.

Via le jeu des comparaisons avec le firmware actuel de la Freebox Révolution, cet utilisateur a pu identifier des lignes de code évocatrices et pousser davantage ses investigations. Ce débit de jusqu'à 2,5 Gbps confirmerait en quelque sorte le statut d'offre intermédiaire avec la Freebox V8.

Rappelons qu'en fibre optique et pour la Freebox Delta (et Delta S), Free met en avant des débits maximum théoriques jusqu'à 8 Gbps en descendant et 600 Mbps en montant (avec équipement compatible) via l'intégration de la technologie Fibre 10G EPON.

Pour la Freebox One, Freebox mini 4K ou encore Freebox Révolution, il est question de débits maximum théoriques jusqu'à 1 Gbps en descendant et 600 Mbps en montant.

Avec la Livebox 5 et la SFR Box 8, Orange et SFR proposent en FTTH un débit théorique descendant maximum de jusqu'à 2 Gbps partagés (soit jusqu'à 1 Gbps maximum en débit descendant par équipement) et un débit théorique montant de jusqu'à 600 et 500 Mbps.

Quant à Bouygues Telecom, le plus récent modem Bbox Fibre mise sur une prise modulaire pour une compatibilité avec les futurs débits de " 10 Gbps. " Actuellement, c'est un débit de jusqu'à 1 Gbps en descendant et 500 Mbps en montant.