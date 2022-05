realme GT Master et Amazfit GTS : deux nouveaux super bons plans pendant les French Days

Nous sommes au troisième jour des French Days et le site AliExpress nous fait encore plaisir en proposant deux produits à prix réduit avec le smartphone realme GT Master et la montre connectée Amazfit GTS.

Il intègre un écran de 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Nous notons aussi la présence dans la dalle d’un capteur photo de 32 mégapixels. De plus, le smartphone embarque le SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photo, le mobile est équipé d’un bloc photo avec un module principal de 64 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Pour finir, il est doté d’une batterie de 4300 mAh et d’un chargeur de 65 W pour une recharge totale en seulement 33 minutes.

Sur le site d’AliExpress, le smartphone realme GT Master 6+128 Go est au prix réduit de 194 € avec le code SDFRY025, le coupon vendeur et la livraison gratuite.





Elle est dotée d’un bracelet en silicone et d’un écran AMODED HD incurvé de 1,65", le tout offrant de très belles finitions. Elle intègre aussi un capteur BioTracker qui offre une surveillance constante de la fréquence cardiaque ou encore du taux d’oxygénation dans le sang. De plus, la montre connectée peut vous suivre sur 12 modes sportifs.

La smartwatch offre une étanchéité de 5 ATM, et donc elle peut vous accompagner jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pour finir, elle est dotée d’une batterie de 220 mAh qui permet de tenir 7 jours sans la recharger.

Sur le site d’AliExpress, la montre connectée Amazfit GTS est au tarif réduit de 41 € avec le code SDFRY026, le coupon vendeur et la livraison gratuite.





De plus, le site propose 5 codes de réduction pour les French Days :

2 € de réduction dès 25 € d’achat avec le code LAPLACE02

5 € de réduction dès 55 € d’achat avec le code LAPLACE05

10 € de réduction dès 110 € d’achat avec le code LAPLACE10

19 € de réduction dès 199 € d’achat avec le code LAPLACE19

29 € de réduction dès 299 € d’achat avec le code LAPLACE29



