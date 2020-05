French Days Amazon : les meilleures promotions du jour (PlayStation VR, Surface Book 2, ... )

Les French Days sont de retour cette année, avec un léger retard suite au confinement, mais reviennent plus fortes que jamais avec des promotions très pertinentes.

Les French Days du printemps sont arrivées et proposent déjà de belles promotions sur une sélection de produits très appréciée des consommateurs. Les French Days sont une opération commerciale lancée par différents cybermarchands français dans le but de concurrencer les Black Fridays et Cyber Monday américains.

Les French Days ont démarré aujourd’hui mercredi 27 mai 2020 à 7 heures et se termineront le 2 juin 2020 à 7h.

Aujourd'hui, nous allons rassembler les meilleures promotions de chez Amazon, mais sachez que vous pourrez également profiter des French Days chez d'autres e-commerçants :

Mais ce ne sont pas les seuls e-commerçants qui participeront à l'opération. En effet, près de 200 commerçants sont attendus pour cette cinquième édition.

