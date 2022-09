French Days : quels sont les produits les plus attendus par les Français?

Les French Days, qui démarrent aujourd'hui, sont très attendus par beaucoup de Français surtout dans le contexte économique actuel. Mais quels sont les produits les plus attendus ?

Les French Days se déroulent du 23 au 27 septembre pour cet automne 2022. Ce sera l'occasion de s'équiper à prix réduit. Mais une question se pose : quels sont les produits que les Français souhaitent acheter ? Selon une étude d'idealo, comparateur de prix du groupe Axel Springer, le site a analysé les tendances actuelles des Français et vient de dévoiler les objets et les promotions les plus attendus !

Selon Anna Perret-Silberberg, Senior Brand and Communication Manager France chez idealo : « Avec l’inflation et les prix qui augmentent, les French Days de la rentrée sont l’occasion pour les Français d’acquérir des produits high-tech à prix réduit. Les internautes vont pouvoir profiter de cette occasion pour s’offrir un petit bijou high-tech (smartphone, téléviseur, appareil audio, console de jeu…) ou s’équiper en produits électroménagers. On constate que les Français.e.s surveillent de très près les smartphones. La PlayStation 5 est également très demandée malgré l’augmentation du prix de la console, annoncé par Sony il y a quelques semaines. »

French Days : les catégories de produits les plus attendues

Dans les catégories les plus surveillées par les Français, le top 3 se compose donc des smartphones, des télévisions et des cartes graphiques avec des réductions espérées de respectivement 14%, 14% et 18%. Le classement est similaire à 2021 sauf pour les aspirateurs qui chutent à la 5e place.

French Days : les tops produits les plus attendus

En rentrant un peu plus dans les détails, le top 3 des produits les plus attendus en termes de réduction est la PlayStation 5 (26% de réduction), les Apple AirPods Pro (21%) ou encore le Bissel SpotClean Professional (15%). Nous notons que la marque Bissel et Karcher remplace la marque Dyson.

L'année dernière, les promotions n'étaient pas à la hauteur des espérances et des souhaits des consommateurs qui s'attendaient à des remises plus importantes. La meilleure réduction qui a été constatée était sur les disques SSD qui ont profité de 9 % de rabais.

Reste à voir ce que vont nous proposer les revendeurs cette année en espérant que cela soit proche du désir des consommateurs français. La réponse dans nos bons plans French Days du jour !