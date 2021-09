French Days : Dyson V8 Animal à petits prix avec notre ÉNORME sélection de bons plans !

Aujourd'hui avec les French Days, le Dyson V8 Animal est en promotion sur le site de Cdiscount.

L'aspirateur permet de nettoyer le sol, les murs et le plafond grâce à sa facilité d'utilisation. Ce modèle est conçu pour vous débarrasser des poils de vos animaux plus efficacement et surtout plus facilement. Il dispose de la technologie Cyclone 2 Tier Radial.

Cet aspirateur sans fil de chez Dyson est alimenté par une batterie Lithium Ion qui offre une autonomie allant jusqu'à 40 minutes avec un réservoir ayant une capacité de 0,5 L. Le temps de chargement est de 5 heures. Les dimensions du Dyson V8 sont de 74 x 15 x 27 cm pour un poids de 5,48 kg.

L'aspirateur sans fil Dyson V8 Animal est disponible au tarif réduit de 299 € au lieu de 460 €.





