French Days printemps 2022 : les produits les plus attendus par les Français !

Les French Days démarrent demain et nous attendons tous de profiter de fortes réductions sur de nombreux produits. Mais quelle est la tendance pour ce printemps 2022 ? On vous dit tout !

L'augmentation des prix de l'essence, des matières premières ou encore d'autres événements mondiaux comme la guerre en Ukraine conduisent actuellement à une baisse du pouvoir d'achat des Français, ce qui conduit à un changement de notre façon de consommer. Nous sommes de plus en plus à la recherche de réductions, bons plans, etc. La nouvelle édition des French Days est donc très attendue. Pour rappel, cet événement commencera demain mercredi 4 mai et se finira le 9 mai, une bonne occasion de profiter notamment de produits high-tech à prix réduit.

À l'approche de cette petite semaine de bons plans, les utilisateurs du comparateur de prix Idealo ont bloqué des alertes de prix. Les trois produits les plus recherchés sont ainsi les smartphones avec une baisse de prix espérée de 14 %, suivi des téléviseurs avec 13 % pour finir sur les cartes graphiques avec 14 % de réduction attendue.

Mais la star des produits les plus demandés par les Françaises et Français reste la console de jeu PlayStation 5 en version standard avec une baisse espérée de 30 %. Cette demande est motivée par la forte pénurie de la console de jeu depuis de très nombreux mois, en fait depuis son lancement l'année dernière. La console est suivie des écouteurs AirPods Pro (avec une réduction de -14% espérée) et de l'iPhone 13 (-18%).

En 2021, pendant les French Days, le top des promotions portait sur les tonnelles et pavillons de jardin (!), suivi des consoles de jeux, barres de sons ou encore des processeurs.

Et vous, quels produits espérez-vous voir en promotion pendant les French Days de printemps 2022 ?