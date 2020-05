Les French Days sont de retour ! Une semaine de promotions en vue.

Les French Days sont de retour : le Black Friday à la française promet toujours plus de promotions à partir d'aujourd'hui.

Ce mercredi 27 mai signe finalement le lancement de la nouvelle édition des French Days, une semaine pendant laquelle les commerces proposeront des promotions diverses, à l'image de ce qui est pratiqué dans le cadre du Black Friday américain.

Initialement, l'opération était prévue entre le 29 avril et le 4 mai prochain. Finalement, elle se tiendra entre le 27 mai et le 2 juin. Les fondateurs du mouvement seront présents, mais pas que, on pourra ainsi déjà compter sur Rue du commerce, SFR, Fnac / Darty, Boulanger, Cdiscount...

Les sites de vente en ligne devraient profiter de l'occasion pour faire le plein de clients, profitant ainsi des mesures de distanciation sociales imposées dans les magasins physiques.

Mais l'occasion se présentera également pour les magasins de tenter de faire revenir leur clientèle toujours largement orientée vers les achats basiques en "Drive". Les membres fondateurs du mouvement évoquent ainsi : "Décalée à l’issue de la période de confinement, pour permettre aux enseignes physiques de bénéficier pleinement de sa dynamique, cette édition du printemps 2020 a pour vocation de célébrer la renaissance du commerce. Singularité de cette édition, les commerçants proposeront un focus sur les produits de marques françaises et la défense du pouvoir d’achat".

Les principaux sites français disposeront de pages dédiées à leurs offres afin de rendre les choses plus claires pour les clients :

