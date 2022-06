FromSoftware (Elden Ring) boucle déjà son prochain jeu vidéo

Le studio japonais FromSoftware cartonne actuellement avec Elden Ring grâce à un univers réalisé en collaboration avec l'écrivain George R.R. Martin (Game of Thrones) et une foule de contenu à découvrir.

Pourtant cela n'a pas empêché le studio de continuer à plancher sur d'autres projets, dont un avance plutôt bien...

Hidetaka Miyazaki a ainsi confirmé que le studio avait bien un nouveau jeu en préparation et que ce dernier était déjà dans sa phase de production finale. Malheureusement, on ne sait pas de quel jeu il s'agit.

Selon plusieurs rumeurs, il pourrait s'agir d'un nouvel opus de la franchise Armored Core qui propose des combats de mechas géants. On sait que le titre en question est en développement depuis 2018 et qu'il s'agit d'un titre AAA.

Face au succès rencontré par Elden Ring et plus globalement par la saga Soul, FromSoftware a indiqué souhaiter s'agrandir et recruter ainsi plusieurs développeurs dans les années à venir pour proposer plusieurs jeux par an et continuer d'assurer un suivi irréprochable à ses titres.