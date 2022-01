Frontier : le smartphone haut de gamme de Motorola se dévoile

Celui que l'on connait actuellement sous le nom de Frontier se dévoile à travers quelques clichés en fuite du côté de Motorola.

La marque prépare ainsi son retour sur le segment du smartphone Premium, un marché ultra concurrentiel et plutôt complexe pour le groupe après plusieurs années d'absence.

Attendu cette année, le Motorola Frontier devrait embarquer une puce inédite chez Qualcomm et pas encore annoncée : le Snapdragon SM8475 qui pourrait être baptisé Snadpragon 8 Gen 1 Plus. Il serait associé à 8 ou 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage.

L'appareil proposera un écran OLED Full HD+ de 6,67 pouces au format 20:9 et en 144Hz. Le tout serait associé à une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide filaire 125W et 50W par induction.

La partie photo miserait sur un capteur principal de 200 MP associé à un ultra-grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 12 MP. En façade, on retrouverait également un capteur selfie de 60 MP logé dans un poinçon.

Comme pour ses précédents smartphones, Motorola miserait sur un écran au bords incurvés et un dos façon alu brossé du plus bel effet. Les caractéristiques comme le design s'annoncent ainsi séduisants, reste à savoir quand Motorola va officiellement annoncer son nouveau smartphone.