Fuite : la boite de l'iPhone 12 sera extra fine (et ce n'est pas une bonne nouvelle)

Ce n'était qu'une vague rumeur il y a quelques mois encore, finalement l'éviction des écouteurs et du chargeur des boites de l'iPhone 12 se confirme un peu plus avec les fuites autour de son packaging.

Le leaker L0vetodream vient confirmer une fois de plus des rumeurs lancées il y a quelques semaines concernant le contenu des boites du prochain iPhone.

Depuis plusieurs semaines, il se murmure qu'Apple aurait fait le choix d'augmenter les marges réalisées sur la vente de ses prochains iPhone en limitant le contenu des packs. On ne trouverait ainsi plus d'écouteurs filaires ni même de chargeur avec les smartphones.

Si le premier dispositif est largement dispensable, ce n'est pas forcément le cas du chargeur... Qui par ailleurs se montre assez onéreux si l'on souhaite l'acheter séparément.

Selon de nouvelles fuites, on évoque ainsi un nouveau packaging qui concernerait déjà l'iPhone SE2 et qui serait alors particulièrement design et fin... Normal puisque les accessoires représentent le volume le plus important dans les boites actuellement.

Apple profiterait de l'occasion pour stopper la production de ses chargeurs 5 et 18W cette année pour ne plus produire que des chargeurs 20W en USB-C.

En définitive, le seul accessoire que l'on pourrait trouver avec l'iPhone 12 serait un câble Lightning USB-C... Mais tout n'est pas perdu puisque les réglementations européennes pourraient contraindre la marque à fournir chargeur et écouteurs...

Reste que la stratégie adoptée par Apple pourrait lui être préjudiciable : chez d'autres constructeurs, le chargeur rapide livré avec le terminal fait partie intégrante des arguments de vente...