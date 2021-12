Un pays a un (gros) problème avec les fuites de données

Alors que la population en Albanie est de l'ordre de 3 millions de personnes, une récente fuite de données a concerné un peu plus de 637 000 citoyens de ce pays situé en Europe du Sud. Pour plus de 20 % de la population albanaise, des renseignements comme les noms, numéros de cartes d'identité, salaires et emplois ont été partagés dans un fichier Excel.

Ce fichier a principalement été partagé sur WhatsApp, mais également via d'autres messageries et différents réseaux sociaux. La fuite de données pourrait avoir pour origine les services fiscaux du pays ou encore la sécurité sociale.

Afin de vérifier l'authenticité des données, le parquet de Tirana a ouvert une enquête. La presse locale indique que les serveurs de plusieurs institutions ont été saisis.

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Edi Rama a présenté des excuses pour cette fuite de données personnelles, tout en déclarant que selon une analyse préliminaire, l'incident relève plutôt d'une infiltration interne que d'une cyberattaque extérieure.

Deux grosses fuites de données en 2021

Selon des propos rapportés par Associated Press, il a ajouté : " Je pense que cela a été fait pour créer la confusion et l'animosité entre le peuple et le gouvernement. " Reste que ce n'est pas la première fois en 2021 que l'Albanie a connu une fuite de données personnelles d'importance.

Peu avant les dernières élections législatives en avril, ce sont des données sur plus de 910 000 citoyens albanais qui avaient fuité, et donc plus de 30 % de la population. Avec notamment des données de cartes d'identité, cette fuite aurait été une copie d'une base de données pour l'inscription d'électeurs. Un incident qui n'a toujours pas été éclairci.

Il est manifestement difficile pour la population albanaise de se protéger. Cyberattaque ou fuite organisée de l'intérieur, il est en tout cas sûr que de telles données divulguées publiquement - et qui continuent d'être échangées de manière plus discrète - attirent l'intérêt de cybercriminels notamment.

Rien de mieux en effet que de telles données pour cibler au mieux de futures victimes et rendre des pièges tendus plus crédibles.

Il est donc important de suivre des étapes simples mais cruciales pour protéger les informations personnelles et éviter de futures fuites de données.