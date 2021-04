Fuites de données Facebook : êtes-vous concernés ? Comment le savoir ? Quels risques ?

C'est une information qui a beaucoup fait parler d'elle depuis la semaine dernière : un lot de 553 millions de numéros de téléphone associés à des comptes Facebook a été publié gratuitement par un hacker il y a quelques jours.

Il s'agit de données vraisemblablement récupérées lors d'un piratage d'envergure remontant à 2019. Les hackers ont ainsi pu compiler et associer des données, mais jusqu'ici, les informations n'avaient pas fait publiquement surface et les données s'échangeaient par petits ou gros lots sur le Dark Net, avec une compensation financière à la clé.

Si ce sont majoritairement des comptes américains qui ont étés ciblés, une partie des données concernent également des comptes d'utilisateurs français. Il est donc intéressant de savoir si vous êtes concernés ou non par la fuite.

Deux outils sont actuellement disponibles : Je te vois pour les numéros français et haveibeenpwnd.com (qui nécessite l'utilisation de l'indicatif pays +33 pour la France).

Si mon numéro est dans la liste, à quoi faut-il s'attendre ?

Les numéros partagés peuvent trouver plusieurs usages pour les pirates et autres utilisateurs... Le plus basique correspond à l'inscription des numéros dans différents listings de services marketing : il faut donc s'attendre à se faire contacter par différentes sociétés à but commercial.

Plus grave, le Sim Swapping est également une éventualité et permet à des hackers d'usurper l'identité des cibles. Plus largement, le numéro de téléphone étant un élément comme un autre d'identification auprès de certains services, il pourrait permettre d'organiser des campagnes de phishing ciblées, ou diverses formes d'usurpation d'identité.

Quelle solution alors ? Malheureusement, la seule solution si vous souhaitez vous prémunir de toute utilisation frauduleuse de votre numéro de téléphone est d'en changer sans forcément changer de forfait ni d'opérateur. La procédure est relativement simple, mais elle implique la plupart du temps le paiement d'une nouvelle carte SIM facturé généralement autour des 10€.