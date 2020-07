Fujifilm prévoit de fabriquer des périphériques de stockage de 400 To dans un futur proche

L'un des deux principaux fabricants de bandes magnétiques, FujiFilm, affirme avoir une feuille de route technologique jusqu'en 2030 qui s'appuie sur l’évolution actuelle de la bande magnétique pour permettre 400 To par bande.

En effet, la société souligne l'utilisation de grains de ferrite de strontium afin de permettre d'obtenir une densité de données surfaciques sur bande de 224 Gbit par pouce carré, ce qui permettrait des capacités de 400 To. Rappelons que IBM et Sony ont déjà fait la démonstration dès 2017 d'une densité de 201 Gbit par pouce carré. Cette technologie devrait arriver après le développement d’installations pour une production en volume volume prévue pour 2026.

La ferrite de strontium remplacerait la ferrite de baryum. Le strontium se trouvant sur une rangée au-dessus du baryum dans le tableau périodique, l’atome est donc beaucoup plus petit. Cela permet à plus de particules beaucoup plus petites d'être placées dans les pistes et, selon Fujifilm, la ferrite de strontium présente des propriétés similaires à celles de la ferrite de baryum. Elle permettrait également des performances plus élevées tout en augmentant simultanément la densité des particules.

Dans la nomenclature LTO standard, nous sommes actuellement sur LTO-8 où les disques ont une capacité brute de 12 To. Les récentes augmentations générationnelles du LTO ont tendance à doubler la capacité, tandis que le LTO-13 permettra d'atteindre 384 To.

Les cartouches LTO-8 de génération actuelle prennent au moins 9h16 à se remplir, les vitesses prévues sur les futurs disques seront encore augmentée. Les spécifications LTO actuelles vont jusqu'à LTO-12, mais c'est bien LT-13 qui permettra d'atteindre la barre des 400 To.

A ce propos, Fujifilm déclare que 400 To serait la limite atteinte par la ferrite de strontium, indiquant que de nouveaux matériaux seraient nécessaires pour proposer des capacités plus importantes. Cela dit, nous ne parlons que de 224 Gbit par pouce carré pour le stockage, ce qui, comparé aux disques durs mécaniques dépassant les 1000 Gbit par pouce carré, ne permet pas encore au disque dur conventionnel de tirer sa révérence.

Les prix des bandes LTO-8 actuelles sont les plus bas de tous les supports de stockage. Selon le volume, des prix d'environ 0,8 à 1 cent le gigaoctet sont assez courants. Actuellement, seuls Sony et Fujifilm fabriquent des supports LTO-8, mais d'autres sociétés telles que HPE et IBM revendent des modèles sous leur propre marque.