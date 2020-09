Fundo (Google) : une plateforme d'événements payants avec les créateurs

Après un test limité débuté l'année dernière, la plateforme Fundo à destination des créateurs est plus amplement ouverte. Un lancement est officialisé pour tous les créateurs aux États-Unis et au Canada. D'autres pays suivront prochainement.

Fundo est un projet né dans le cadre de l'incubateur interne Area 120 de Google. La plateforme est présentée comme une manière amusante pour les créateurs d'entrer en contact avec leur communauté et pour partager leurs talents.

C'est aussi un outil de monétisation pour les créateurs qui peuvent fracturer la participation à des événements et rencontres virtuels. Ils sont libres de fixer le prix des billets. Google prend une commission de 20 % sur les revenus.

La solution est tout-en-un (ou de bout-en-bout) et s'appuie sur des outils web. Il n'y a pas d'applications ou logiciels à télécharger. En utilisant Fundo, les créateurs peuvent héberger des événements de type conversation en face à face et photos, rencontre et accueil, ateliers (workshops).

Google met en avant une solution qui intègre la programmation d'événements, les inscriptions, le traitement des paiements, la communication, le streaming en direct et la gestion des invités. Fundo autorise l'apparition de jusqu'à 30 utilisateurs à l'écran en même temps.

Le lancement de cette solution profite d'un contexte propice avec la pandémie de coronavirus et l'importance prise par des événements en ligne.