Xbox Series X ou PlayStation 5 : Gabe Newell a déjà choisi

La guerre entre Sony et Microsoft va reprendre de plus belle en fin d'année avec la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais pour Gabe Newel, le fondateur de Valve (Steam), le choix s'est imposé de lui-même entre les deux machines, et il n'y a pas vraiment de débat.

Invitée sur la plateau australien de "The Project", Gabe Newell évoquait ainsi son parcours et la création de Steam, tout en appuyant la communication autour de Half-Life : Alyx.

Interrogé sur ses préférences entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X, le patron n'a eu aucune hésitation et indiqué sans détour que sa préférence allait vers la console de Microsoft.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement expliqué "Parce que c'est la meilleure. Je n'ai aucun intérêt dans cette compétition entre les deux machines. Naturellement, la plupart de nos jeux sont développés sur PC, mais des deux consoles, je choisirais sans hésiter la Xbox Series X."