Les cours en Bourse des GAFAM au plus haut après la crise du coronavirus

Si les plans d'aide à coups de milliards pour sauvegarder des pans entiers de l'économie et un chômage massif présagent d'une importante phase de récession mondiale, les cours en Bourse des GAFAM se portent bien grâce aux contexte de sortie de crise du coronavirus, au point de battre des records.

CNBC note ainsi qu'Amazon, Apple, Facebook et Microsoft ont battu leurs valeurs record en Bourse, alors que le NASDAQ Composite Index a lui-même passé pour la première fois le seuil des 10 000 points.

Ces quatre entreprises représentent à elles seules 5 000 milliards de dollars de valorisation, dont 1 500 milliards de dollars rien que pour Apple qui a vu son cours frôler pour la première fois les 344 dollars.

Seul Alphabet / Google se démarque parmi les GAFAM en restant sensiblement en-dessous de la valeur record de son cours.

Cette euphorie est en partie liée aux derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui tendent à indiquer que la situation est moins catastrophique que celle dépeinte au moment du confinement.

Les GAFAM ont globalement profité de la situation de confinement et des restrictions de déplacement de la population en pouvant continuer de proposer une partie de leurs services à domicile via les réseaux télécom et semblent bien armées pour résister à une hypothétique seconde vague et de nouveaux modes de vie " à distance ", même si la crise sanitaire mondiale les a touchés intialement en désorganisant les circuits de production et de distribution.