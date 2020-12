Gaia : le télescope européen nous présente la voie lactée comme nous ne l'avons jamais vue

Le télescope spatial européen Gaia a livré la semaine dernière un nouveau visuel de notre galaxie, le plus détaillé connu à ce jour.

Le télescope spatial européen Gaia remplit ses promesses et a livré une nouvelle vue de notre voie lactée jeudi dernier. L'ESA a partagé ainsi un cliché assemblé à partir de plusieurs images.

L'outil a proposé ainsi un nouveau catalogue de notre galaxie qui regroupe plus de 1,8 milliard d'objets. Le télescope Gaia est situé dans l'espace à 1,5 million de km de la Terre et scanne l'espace à l'aide de deux optiques. Ce nouveau catalogue de données, le troisième depuis 2016, a été constitué à partir de 34 mois d'observation contre 22 pour le précédent, ce qui permet d'augmenter les données et la précision des images.

Un nouveau catalogue devrait nous arriver d'ici 2022 puis sans doute un dernier en 2025 juste avant la fin de mission initialement programmée par le CNES. Néanmoins, les résultats de la mission Gaia dépassent toutes les attentes et comme nombre d'outils de ce type, sa mission pourrait être reconduite au-delà de la durée initiale prévue.