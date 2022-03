Galaxy A33 5G : la surprise de Samsung à 369 €

En plus du Galaxy A53 5G, Samsung dévoile aujourd'hui un Galaxy A33 5G au tarif plus abordable et qui partage pourtant de nombreux points communs. Une surprise… même si des fuites à ce sujet avaient circulé.

Les deux smartphones profitent par exemple du même nouveau SoC Exynos 1280. Pour la génération précédente, il y a avait une distinction nette à ce niveau avec un Snapdragon 720G pour le Galaxy A52G et un Dimensity 720G pour le Galaxy A32 5G.

De fait, les performances du Galaxy A33 5G par rapport au modèle de 2021 connaissent une progression significative : +28 % pour les performances CPU, +52 % pour les performances graphiques et surtout +437 % pour les performances NPU. Le SoC est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Galaxy A33 5G affiche sur un écran FHD+ Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces (c'était un écran LCD l'année dernière), avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et donc pas de 120 Hz comme pour le Galaxy A53 5G. Par rapport à ce dernier, la partie photo est également légèrement différente avec moins de pixels.

Un modèle d'entrée de gamme très proche

À l'avant, c'est un capteur photo de 13 mégapixels. À l'arrière, le module principal de 48 mégapixels avec OIS est associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels, capteur de profondeur de 2 mégapixels pour les portraits et capteur macro de 5 mégapixels.

Pour le reste, l'appareil d'un poids et d'une épaisseur similaires retrouve la certification IP67, la batterie de 5000 mAh (charge filaire 25 W), Android 12 et One UI 4.1 avec aussi quatre ans de mises à jour Android (ou quatre générations de l'interface One UI) et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Le Galaxy A33 5G va par contre mettre un peu plus de temps à arriver. Il sera disponible à partir du 22 avril à un prix de de 369 €.