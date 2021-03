Les meilleures promotions du jour avec le Galaxy A41, MacBook Pro, Huawei Band 4, ...

Découvrez les offres du jour avec des smartphones, montres connectées, casque audio sans fil, pc portables Asus et Apple, etc.

Commençons ce bon plan avec le smartphone Samsung Galaxy A41 qui propose un écran Super Amoled 6,1 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy A41 embarque un SoC Helio P65 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté appareil photo, on trouve un triple capteur à l'arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, aidé par deux capteurs de respectivement 8 mégapixels et 5 mégapixels. À l'avant, ce sera un capteur frontal de 25 mégapixels qui assurera vos selfies. Pour la batterie, on pourra compter sur une Li-Po de 3500 mAh avec une puissance de recharge rapide de 15 watts.

Vous pourrez trouver le smartphone Samsung Galaxy A41 en promotion à 198 € seulement au lieu de 299 € chez Amazon !



