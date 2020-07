Galaxy Buds Live : les écouteurs sans fil de Samsung auront droit à la réduction de bruit ambiant

Samsung devrait officialiser ses Galaxy Buds live dans le cadre de la conférence prévue le 5 aout et principalement destinée au lancement des Galaxy Note 20 et 20 Ultra.

Les écouteurs se sont déjà dévoilés dans une série de clichés et rendus, et l'on en découvre à nouveau un peu plus au fil d'une vidéo et d'autres images. Dans une courte vidéo qui pourrait être un teaser prévu par Samsung, on peut ainsi voir les écouteurs en forme de haricot sortir de leur boitier de recharge.

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/JGPp0kLDY3 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 17, 2020

La vidéo confirme trois couleurs différentes : blanc, noir et cuivré (ou or rose). Le spot met également en avant un slogan : "Keep the noise out, let the sound in", ce qui laisse entendre que les écouteurs profiteront d'un module de réduction active du bruit ambiant. Cette fonctionnalité pourrait permettre au Galaxy Buds live de venir concurrencer les écouteurs d'Apple et autres dispositifs haut de gamme.

Samsung a également confirmé la présentation des écouteurs lors de sa conférence Unpacked du 5 aout dans un petit spot dédié.