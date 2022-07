Galaxy Flip et Fold : le smartphone pliable se porte bien chez Samsung

Les smartphones pliables sont là pour durer : après un lancement timide, la tendance s'accélère et ces appareils pourraient s'imposer face aux terminaux traditionnels d'ici quelques années.

Samsung, premier à véritablement lancer le concept avec son Galaxy Fold profite ainsi de la tendance et a réussit à cerner les attentes des utilisateurs. La marque s'est assuré le succès en déclinant ses appareils sous deux formes distinctes avec le Fold et le Flip qui proposent tous les deux des atouts bien différents.

Le Galaxy Z Fold séduit les utilisateurs à la recherche d'un smartphone capable de se transformer en tablette tandis que le Z Flip séduit les utilisateurs à la recherche d'un smartphone compact qui ne fait malgré tout pas l'impasse sur la taille d'écran.

L'année dernière, Samsung aurait ainsi écoulé plus de 10 millions de smartphones pliants, contre 4 millions seulement en 2020. La progression est particulièrement impressionnante.

On apprend également la répartition de ces ventes : 70% des 10 millions d'appareils écoulés concerneraient le Galaxy Z Flip, le smartphone façon clapet, contre 30% pour le Fold qui s'ouvre comme un livre. L'explication est simple : le Z Flip est plus accessible que son grand frère et correspond sans doute davantage aux attentes des utilisateurs pas forcément intéressés par un grand écran en mobilité et davantage dans l'attente d'un smartphone capable de tenir plus facilement dans une poche.