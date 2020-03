Le Galaxy Fold 2 se dévoile dans un rendu

Samsung prépare la sortie de son Galaxy Fold 2, successeur direct du tout premier smartphone à écran pliable de la marque après avoir proposé une alternative moins couteuse avec le Z Flip.

Le Galaxy Fold 2 a déjà fait l'objet de nombreuses fuites à ce jour, et le designer Waqar Khan nous propose des rendus du terminal basé sur les informations disponibles. On sait que le Fold 2 reprendra une partie du design de l'ancien modèle, et qu'il s'agira pour Samsung de réviser sa copie en gommant les principaux défauts du terminal.

On retrouvera donc un large écran pliable comme un livre ainsi qu'un second écran bien plus grand cette fois sur l'un des volets extérieurs (6,4 pouces). L'écran principal ne proposera pas d'encoche, mais un poinçon dédié aux selfies.

La partie photo sera également révisée pour adopter un module à 5 capteurs, dont un principal de 108 MP similaire à celui qui équipe le Galaxy S20 Ultra. Le Galaxy Fold 2 doit être présenté cet été avec les Note 20 et Note 20+.