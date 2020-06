Galaxy Note 20 : écran plat, bordures marquées, 60 Hz et FHD+ pour la version standard

La rumeur était déjà lancée il y a quelques semaines et se confirme progressivement : Samsung aurait fait le choix de mettre un peu plus en avant la déclinaison Ultra de son Galaxy Note 20 pour doper ses ventes et profiter de fait, d'une marge plus importante...

Mais il semblerait que Samsung ne soit pas en mesure de véritablement doper les performances et l'équipement de son terminal le plus haut de gamme... De fait, la technique de mise en valeur est assez sournoise : dévaluer la fiche du Galaxy Note 20 standard pour mieux faire briller son grand frère...

Ainsi, le Galaxy Note 20 devrait proposer un écran plat (non incurvé) avec des bordures assez marquées. Le terminal se limitera à la définition Full HD+, le tout également limité à un rafraichissement de 60 Hz.

Le Galaxy Note 20 mettra ainsi un terme aux écrans incurvés lancés depuis le Galaxy Note 7 et installés sur tous les modèles de la gamme. Ce choix fait automatiquement perdre un peu de la splendeur de la gamme, présentée comme la vitrine technologique de la marque et facturée au prix fort.

Le retour en arrière servira surtout le Galaxy Note 20 Ultra qui pour sa part profitera d'un écran incurvé LTPO 120 Hz QHD+.

Si l'on considère que les ventes de Galaxy S20 n'ont pas véritablement atteint leurs objectifs, difficile de valider le choix de Samsung qui risque ainsi de voir les ventes de sa gamme Note ne pas décoller davantage.