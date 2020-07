Galaxy Note 20 Ultra : la partie photo s'affiche dans une vidéo

Une nouvelle vidéo du Galaxy Note 20 Ultra a été partagée sur la toile, et cette fois elle s'attarde sur la partie photo de l'appareil.

Rappelons que Samsung ne devrait officialiser son appareil ultra premium qu'à compter du 5 aout.

C'est encore la chaine YouTube de Jimmy is Promo qui nous propose cette vidéo qui dévoile une grande partie des réglages du mode photo. On peut ainsi constater la présence d'un zoom 50x en lieu et place du zoom 100x du Galaxy S20 Ultra qui, avouons-le, est davantage un argument marketing qu'un véritable intérêt au regard de la qualité proposée... On peut également constater que le zoom optique est de 5x.

Un nouveau mode "Pro" fait son apparition et permet de prendre en main l'ensemble des réglages bruts du module photo. On repère aussi une option intéressante permettant de sélectionner le micro avant ou arrière en mode vidéo ainsi que Bluetooth ou filaire.

En parallèle, Evan Blass a diffusé un GIF animé qui présente le Galaxy Note 20 Ultra à 360 degrés.