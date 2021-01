Galaxy Note 21 : pas de bordures et une caméra frontale sous l'écran

Alors que l'on pensait que Samsung abandonnerait sa gamme Note cette année, le constructeur devrait bel et bien proposer un Galaxy Note 21, et inaugurer pour l'occasion son capteur photo sous l'écran.

Selon des rumeurs partagées il y a quelques jours, Samsung disposerait bien d'une technologie permettant d'intégrer un capteur photo sous un écran AMOLED. Néanmoins, les premiers rapports évoquaient également une mise en application sur des écrans de grande taille, notamment réservés aux PC portables.

Or, dans un spot publicitaire dévoilé au CES cette année qui met en avant le programme Galaxy Upcycling at Home, on peut voir apparaitre rapidement un terminal inconnu qui a la particularité de ne proposer aucune bordure ni même de poinçon ou d'encoche.

Certains estiment ainsi qu'il pourrait s'agir du Galaxy Note 21 et que ce dernier camouflerait ainsi son capteur photo frontal sous l'écran. D'ailleurs, Samsung aurait enregistré la marque "Under Panel Camera" en Corée du Sud.

Rappelons qu'il existe déjà un smartphone doté d'une caméra logée sous l'écran, l'Axon 20 5G de ZTE. Ce dernier se montre toutefois peu convaincant : les clichés sont peu probants et la zone au niveau du capteur reste bien visible.