Galaxy S20 : une pétition pour enterrer les modèles Exynos

Une pétition lancée en ligne appelle Samsung à arrêter de différencier ses smartphones haut de gamme et à tout simplement abandonner ses propres Soc Exynos.

C'est une situation qui date de plusieurs années : Samsung a traditionnellement développé ses propres SoC pour ses smartphones, avant même que Qualcomm ne s'impose sur le marché avec ses Snapdragon.

Mais depuis quelques années déjà, Samsung exploite les deux solutions au sein de ses smartphones haut de gamme en déclinant deux variations de ses terminaux en fonction des marchés visés. Pour les USA, les appareils se dotent des SoC Qualcomm Snapdragon et pour l'Europe, les smartphones embarquent la solution maison Exynos.

Si pendant quelques années, Samsung a fait jeu équivalent avec ses propres puces, allant même jusqu'à surpasser Qualcomm de peu, cela fait plusieurs générations que la situation plaide en défaveur de la solution sud-coréenne.

Sur Galaxy S10 comme sur Galaxy S20 tous les benchmarks sont unanimes : la version Exynos est moins performante à tous les niveaux que son homologue signée Qualcomm. Pour autant, Samsung continue de réserver ses Exynos au marché européen et sans baisse tarifaire... Une situation qui a trop duré pour les utilisateurs qui ont lancé une pétition en ligne visant à inverser la tendance.

Sur Change.org, on peut ainsi voir une pétition qui appelle Samsung à stopper la vente de ses terminaux sous Exynos et à abandonner simplement l'idée de proposer deux versions de ses terminaux en fonction des marchés. Les utilisateurs appellent ainsi à un peu plus d'équité soit en enterrant les Soc Exynos, soit en adaptant les prix pour refléter les différences de performances avec les versions sous Snapdragon.