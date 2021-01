Galaxy S21 : toujours pas de mises à jour rapides d'Android

Si Android 11 a pour particularité de proposer un système de mise à jour rapides, Google n'impose rien aux constructeurs, et le Galaxy S21 de Samsung n'en profite malheureusement pas.

Pas la peine d'espérer voir le Galaxy S21 profiter des mises à jour rapides d'Android : Samsung n'a pas souhaité intégrer le module au sein de l'OS du smartphone.

Le module "seamless update" reste ainsi toujours boudé par Samsung et ce, depuis son implantation dans Android en 2016. Et même si Android 11 va encore plus loin dans cette technologie en permettant de mieux détacher les différents modules d'Android pour faciliter leurs mises à jour de façon séparée, Samsung refuse d'en profiter.

Google, qui pensait un temps forcer les fabricants à accepter cette technologie en l'intégrant dans ses CGU était revenu sur sa décision l'année dernière et impose seulement l'utilisation d'une double partition, nécessaire à l'implémentation de Seamless Update, mais pas d'activer la technologie en question.

Le système est pourtant assez intéressant : quand une mise à jour est disponible, Android la télécharge et l'installe sur la partition disponible, puis au redémarrage, l'utilisateur bascule vers la partition avec la version la plus récente. La procédure est ainsi quasi invisible pour l'utilisateur. De nombreux fabricants ont adopté ce système qui permet de gagner du temps, mais Samsung continue de s'y opposer, sans réelle explication.