Galaxy S21 Ultra : la fiche technique se dévoile

Il ne doit sortir qu'en début d'année prochaine et pourtant on en sait déjà beaucoup sur le prochain smartphone ultra premium de Samsung. Le Galaxy S21 Ultra devrait ainsi se faire remarquer par son imposant module photo au design atypique, mais pas que.

Une partie de la fiche technique de l'appareil a ainsi récemment fait l'objet d'une fuite et confirme quelques rumeurs déjà lancées à son sujet.

On devrait ainsi retrouver un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 à 144 Hz. L'écran ne proposera pas de bordure et sera doté d'un poinçon pour l'appareil photo frontal de 40 MP qui devrait être équipé d'une lentille grand-angle.

En interne, on retrouvera un SoC Exynos 2100 pour l'Europe épaulé par pas moins de 12 Go de RAM et 128 Go de stockage minimum. La partie photo se confirme à nouveau avec un capteur principal de 108 MP associé à trois autres capteurs encore non définis.

Le Galaxy S21 Ultra sera doté d'une batterie de 5000 mAh de capacité compatible avec la recharge rapide 65W. Il devrait âtre présenté dans le courant du mois de janvier prochain.