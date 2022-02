Galaxy S22 et S22 +: finalement pas d'écran LTPO

Erreur volontaire ou oubli : Samsung n'a pas été très clair quant à l'équipement de ses Galaxy S22 et S22+ : annoncés comme dotés d'un écran LTPO, il n'en serait finalement rien.

Samsung a officialisé ses nouveaux Galaxy S22 la semaine dernière et les appareils devraient être livrés aux acheteurs à compter du 25 février prochain. Au milieu des fiches techniques, on découvrait ainsi que les appareils, notamment S22 et S22+ proposaient un écran au taux de rafraichissement variable de 10 Hz à 120 Hz, ce qui correspondait à la technologique LTPO.

Les écrans LTPO permettent de faire varier la fréquence d'affichage de façon dynamique pour réaliser des économies d'énergie assez importantes. Ce type d'écran est actuellement très répandu dans les smartphones haut de gamme.

Dans les faits, les Galaxy S22 et S22+ ne proposent en réalité pas de dalle LTPO comme annoncé, mais une dalle LTPS. C'est Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultant qui a confirmé la situation. Le problème des dalles LTPS étant qu'elles sont incapables de diminuer leur taux de rafraichissement sous les 48 Hz...

La polémique lancée par les utilisateurs a forcé Samsung a admettre que ses Galaxy S22 et S22+ n'étaient pas équipés de dalles LTPO et le groupe a modifié les informations affichées sur la fiche technique des appareils en précisant que le taux de rafraichissement varie de 48 à 120 Hz au lieu de 10 à 120 Hz.