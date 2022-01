Galaxy S22 Ultra : 4 caméras et de nouveaux coloris

On en sait déjà beaucoup sur les prochains Galaxy S22 et ses dérivés, attendus le mois prochain.

Après la fiche technique quasi complète, on apprend que le Galaxy S22 Ultra bénéficiera de couleurs exclusives et qu'il renouera avec la couleur. On pourra ainsi, en marge des versions noires et blanches, profiter d'une version verte et d'une autre rose.

D'après des clichés marketing, la version Ultra confirme la présence du stylet S-Pen qui, rappelons-le, se montrera bien plus réactif que le précédent modèle pour une meilleure fluidité dans la saisie.

L'imposant bloc photo apparu sur le S21 tire sa révérence au profit d'une intégration plus sobre des capteurs : 4 pour la version Ultra avec un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP zoom X3 et un périscopique 10 MP avec Zoom X10.