Galaxy S22 Ultra : la charge 45W pas plus efficace que la 25W

La situation se corse pour Samsung et ses nouveaux Galaxy S22. Il y a quelques jours, on apprenait que la marque avait menti sur la présence d'écrans LTPO sur ses Galaxy S22 et S22 Plus, et l'on voyait Samsung modifier l'intégralité de ses descriptifs sur les fiches en ligne de ses terminaux.

Par ailleurs, il semblerait que l'Exynos 2200 ne soit pas à la hauteur des attentes avec des gains de performances très modestes par rapport à l'ancien Exynos 2100...

Nouveau revers pour la marque : la charge rapide annoncée à 45W du Galaxy S22 Ultra ne serait dans les faits pas plus performante que de la recharge 25W.

Samsung affiche un retard significatif sur la concurrence du côté de la gestion des batteries et de la charge rapide : là ou Xiaomi propose de la recharge rapide 100W, Samsung propose de la charge 45W sur son modèle le plus haut de gamme... et 25W sur les Galaxy S22 et S22 Plus.

Alors que ce pourrait être un argument de vente en plus pour le modèle le plus premium de la gamme, dans les faits, Samsung a du mal à convaincre et pour cause.

Selon des tests menés par GSMArena, il n'y a pas grande différence entre la charge 45W et 25W chez Samsung.

Ainsi le Galaxy S22 Ultra aurait mis 59 minutes à se recharger complètement lors d'un test avec un chargeur 45W. En parallèle, il aurait mis 1h04 à se recharger complètement avec un simple chargeur 25W. Et via un chargeur 65W, la charge aura nécessité 1h02.

Samsung pourrait ainsi également avoir menti sur la prise en charge de la recharge 45W sur son smartphone, à moins qu'un bug l'empêche d'en profiter pour l'instant.