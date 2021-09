Le Galaxy S22 Ultra se dévoile dans des rendus 3D

Onleaks s'est rapproché de Digit.in pour proposer des rendus 3D du Galaxy S22 Ultra en piochant dans les diverses fuites déjà disponibles concernant le prochain smartphone très haut de gamme de Samsung.

En se basant que les schémas de fabrication du terminal, on arrive ainsi à obtenir une vue généralement très proche de ce que proposera l'appareil. Samsung pourrait toutefois faire quelques ajustements et changements de dernière minute avant de lancer la production de son appareil.

Les rendus permettent de découvrir quelques nouveautés et particularités du modèle.

Ce qui frappe le plus, c'est le changement du bloc photo qui constituait la grosse nouveauté du design du S21. Plus de bloc photo massif s'étirant sur la tranche et retour à un bloc plus discret, cette fois en forme de P pour accueillir 4 capteurs dont trois à la verticale, et un capteur inconnu supplémentaire.

Selon OnLeaks, le terminal proposera un écran AMOLED de 6,8 pouces s'étirant jusqu'aux tranches qui seront très légèrement incurvées. On retrouvera un capteur à selfies dans un poinçon sur le haut de ce dernier.

Sur la tranche inférieure, on repère également un disque qui pourrait être un logement réservé au stylet propre à la gamme Note et qui intégrerait ainsi le S22 Ultra.