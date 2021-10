Galaxy S22 Ultra : face aux critiques, Samsung pourrait réviser sa copie

Les fuites des schémas techniques de production des Galaxy S22 ont amené les leakers à se rapprocher de spécialistes du design pour proposer des rendus des appareils.

Or, le Galaxy S22 Ultra n'a pas franchement séduit les utilisateurs, notamment au niveau de son bloc photo assez étrange et asymétrique. Rappelons que le module proposait trois capteurs principaux en colonne et deux autres capteurs sur son côté, le tout étant relié dans un même bloc à la forme d'un "L".

Par ailleurs, le terminal en lui-même se rapprochait un peu plus du design du Note, avec un look plus rectangulaire puisque l'idée est de pouvoir le faire tenir debout sur une table et de permettre d'intégrer directement le stylet S-Pen à l'intérieur.

Suite aux avis des utilisateurs, les rendus proposés ont été modifiés pour proposer un châssis plus épuré et un capteur photo en deux parties. Des éléments qui visent à calmer les foules et dont pourrait bien s'inspirer Samsung.

La marque a en effet beaucoup de mal à conserver ses utilisateurs au fil des sorties de ses nouveaux appareils. La gamme Galaxy S est critiquée depuis des années pour ne pas proposer d'évolution majeure ou suffisamment perceptible pour encourager le renouvellement des appareils, il se peut donc que Samsung tienne particulièrement à coeur les réflexions des utilisateurs autour des fuites de son appareil et s'adapte en conséquence.