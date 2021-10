Galaxy S22 Ultra : le nouveau bloc photo et le S-Pen se confirment

À mesure que la présentation officielle des Galaxy S22 approche, les fuites se multiplient, et certains éléments se confirment un peu plus.

Le Galaxy S22 Ultra fait l'objet de fuites de plus en plus nombreuses et certains points se confirment.

C'est le cas de deux éléments : le module photo dont le design s'oriente vers la forme d'un P, et la présence du stylet, qui confirme l'ambition de Samsung de faire de son ultra haut de gamme un remplaçant du Galaxy Note.

Le changement de design se confirme donc du côté du S22 Ultra : Samsung abandonnerait ainsi déjà le bloc photo lancé avec le S21. Ce serait avant tout une question de positionnement et de nombre des capteurs qui entraine ce changement : le bloc photo prendra ainsi la forme d'un P.

Des coques présentées par un accessoiriste mettent également en lumière la présence d'un emplacement dédié au stylet S-Pen qui viendra se loger dans le smartphone comme c'était le cas du Galaxy Note. Cela signifie que Samsung compte bien rapprocher les deux smartphones et pourrait également valider l'abandon du Note.