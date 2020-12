Galaxy Smart Tag : Samsung aurait un tracker connecté dans les cartons

Alors que l'AirTag d'Apple se fait attendre en dépit de tous les indices qui attestent de son existence, c'est un tracker connecté de Samsung qui pourrait également venir concurrencer un acteur comme Tile sur ce créneau.

Dénommé Galaxy Smart Tag, un tel produit a été certifié par l'Indonesian Telecom Certification. Les spéculations d'un tracker d'objet intelligent tiennent essentiellement à cette dénomination, dans la mesure où il n'y a pas d'autres détails.

Samsung Galaxy Smart Tag receives the Indonesian Telecom certification.#Samsung pic.twitter.com/TCk4EYc5ql — Mukul Sharma (@stufflistings) November 30, 2020

Fin octobre, Samsung a annoncé le lancement d'un nouveau service SmartThings Find pour permettre de localiser rapidement et facilement des appareils de sa gamme Galaxy. En l'occurrence, des smartphones et tablettes Galaxy avec Android 8 ou version ultérieure, montre connectée Galaxy Watch avec Tizen 5.5 ou plus, écouteurs sans fil Galaxy Bud+ et Galaxy Buds Live.

Pour SmartThings Find et avec UWB ?

SmartThings Find s'appuie sur les technologies Bluetooth Low Energy (BLE) et ultra-wideband (UWB). Pour le cas de Samsung, la technologie radio courte distance UWB est actuellement uniquement disponible sur le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2.

Même si un appareil n'est plus connecté à un réseau mobile ou un smartphone Galaxy dans le cas des objets connectés Galaxy, le service peut aider à le retrouver. Quand un appareil est hors connexion pendant 30 minutes, il envoie un signal BLE pouvant être reçu par d'autres appareils qui ne sont pas associés.

SmartThings Find ajoute de la réalité augmentée à des cartes et sons pour faciliter la recherche d'un appareil Galaxy. Le Galaxy Smart Tag pourrait venir compléter ce type de service et en tirant parti du support de l'UWB.



SamMobile rappelle que Samsung a déjà introduit un tracker sous la marque SmartThings en 2018, mais en s'appuyant sur une compatibilité avec la technologie LTE.