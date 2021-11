Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition : l'originalité même dans le smartphone et avec des cadeaux !

Le smartphone Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition possède un design différent avec cette capacité à se plier en deux pour tenir dans la main. Une fois plié, on note la présence d'un écran extérieur de 1,9" qui permet de consulter ses notifications, la musique ou encore la météo. Et une fois déplié, l'écran intérieur mesure 6,7" en Full HD+.

Mais en plus de cela, vous pouvez personnaliser intégralement la coque de votre smartphone faisant de ce dernier un mobile à votre image. En effet, grâce au Galaxy Z Flip3 Bespoke Studio libre à vous de créer votre façade personnalisée, avant et arrière, parmi les couleurs disponibles ainsi que les 49 combinaisons possibles.

Si vous achetez le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, vous bénéficiez de :

Jusqu'à 200 € pour la reprise de votre ancien smartphone

1 an d'abonnement au Samsung Care offert

5 % de réduction sur votre prochain achat sur le store Samsung.com

5% en points Samsung Rewards



Pour rappel, le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition possède un écran AMOLED avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace disque.

Au niveau de la coque, on note la présence de deux capteurs photo de 12 MP à l'arrière et d'un capteur de 10 MP sur l'avant du smartphone. Il est aussi compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Le Z Flip3 est équipé d’une batterie de 3300 mAh. Pour finir, le One UI est installé sur le smartphone et il est basé sur Android 11.

Vous pouvez profiter Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition à partir de 1159 € sur le site du constructeur Samsung.