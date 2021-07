Galaxy Z Fold 3, Flip 3 et Galaxy Watch 4 se dévoilent avant l'heure

Un mois avant la conférence Samsung Unpacked, une fuite révèle quasiment tout des Galaxy Z Fold 3, Flip 3 et Watch 4.

C'est une fuite d'ampleur qui frappe Samsung à un mois tout pile avant la présentation Unpacked prévue le 11 aout : les deux prochains smartphones pliables de la marque se dévoilent sous tous leurs angles, tout comme la prochaine Galaxy Watch 4.

Evan Blass nous livre ainsi des vidéos à 360 degrés des prochains appareils que la marque sud-coréenne avait prévu de dévoiler le mois prochain, permettant de se faire une idée de leur apparence et de découvrir tous les coloris qui seront proposés.

Dans les faits, on en savait déjà beaucoup des dispositifs en question.

Le Galaxy Z Fold 3 proposera ainsi un design proche du Fold 2 avec toutefois un écran secondaire situé à l'extérieur de l'appareil qui gagnera en taille. Première chez Samsung, le capteur photo frontal sera logé directement sous la dalle pour disparaitre totalement. Le terminal sera proposé en noir, vert olive et blanc.

Le Galaxy Z Flip 3 pour sa part sera proposé en 4 coloris : noir, vert olive, or et violet. Là encore, il sera question d'un capteur photo frontal logé sous la dalle pour éviter toute encoche ou poinçon sur l'écran. Son écran secondaire sera également plus imposant que sur le Flip 2.

La Galaxy Watch 4 se dévoile également dans ses 5 coloris : noir, blanc, vert, rose et argent. La version Classic pour sa part ne sera proposée qu'en 3 couleurs : noir, blanc et argent.

On découvre également les nouveaux Galaxy Buds 2 qui seront déclinés en blanc, vert et violet.