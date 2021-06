Galaxy Z Fold 3 : une sortie en juillet

Les prochains smartphones à écran pliants de Samsung sont très attendus, et les fuites se multiplient autour de leur date de sortie.

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est un terminal particulièrement attendu : depuis le lancement de ses premiers smartphones pliants, Samsung constate des ventes de plus en plus solides et un intérêt accru de la part des utilisateurs.

Avec son prochain appareil, Samsung compte bien proposer un terminal dont les performances sont en accord avec son temps. Contrairement aux Fold et Fold 2, Samsung prévoit une fiche technique solide et à jour pour la sortie de son appareil.

Selon les rumeurs, Samsung profiterait de l'appareil pour inaugurer sa première caméra selfie logée sous l'écran. L'idée serait de proposer un écran plein format sans aucun poinçon. Et si la technologie déployée ne contente pas les utilisateurs sur la qualité des clichés, le Z Fold 3 et son écran sur la face extérieure pourront permettre d'exploiter le capteur photo principal sans trop de problèmes.

Autre point d'évolution : le Z Fold 3 devrait prendre en charge le stylet S Pen. On ne sait pas encore si un logement permettant de stocker le stylet est prévu, mais c'est peu probable. Reste que le Z Fold 3 pourrait prendre en charge le stylet comme le faisait le Galaxy Note, y compris au niveau des fonctionnalités sans fil.

Pour le reste, le smartphone est attendu avec un SoC Snapdragon 888 , la partie photo sera laissée à un triple module 64 MP, le tout alimenté par une batterie d'une capacité de 4275 mAh. Le prix de l'appareil est attendu autour des 2000 euros et malgré les attentes du public, Samsung limiterait à nouveau la production de son appareil.

Concernant la disponibilité du Z Fold 3, elle devrait intervenir dès le mois de juillet prochain, il serait accompagné d'un Galaxy Z Flip 3 et peut-être même d'autres smartphones pliants encore inconnus.