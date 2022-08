Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se dévoilent avant l'heure

À la veille de la conférence Samsung Galaxy Unpacked qui devait dévoiler les nouveaux smartphones pliables de la marque, les fuites se multiplient du côté des appareils.

Alors qu'Amazon publiait une fiche un peu trop tot, voilà que les Galaxy Z Fold et Z Flip 4 s'affichent à nouveau dans des clichés publiés par Twitter. Samsung a invoqué un DMCA pour faire retirer les clichés, mais le Web n'oublie rien...

On peut ainsi découvrir des clichés des appareils tenus en main, et de nouveau constater que les changements de design sont mineurs. Le coloris présenté interpelle le plus, il s'agit d'un bleu très foncé sur le Z Fold 4 et un bleu ciel sur le Z-Flip 4.

Il semble que les charnières ont été légèrement repensées, surtout du côté du Z Flip 4.

Il faudra attendre demain pour découvrir les gros changements opérés sur les deux appareils.