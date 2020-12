Game Awards 2020 : Une douzaine de nouveaux jeux seront dévoilés en exclusivité

La cérémonie des Game Awards 2020 aura une saveur un peu particulière : elle récompensera des jeux qui auront été particulièrement appréciés au cours d'une année assez difficile pour les populations face à une crise sanitaire qui a contraint au confinement.

Dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin, la cérémonie sera lancée et elle sera l'occasion pour les éditeurs qui n'ont pas pu profiter des traditionnels salons du jeu vidéo de dévoiler leurs nouveautés.

Geoff Keighley qui animera la soirée a déjà confirmé qu'une "bonne douzaine de jeux seront annoncés ou dévoilés lors de la cérémonie pour la toute première fois".

Dans la liste, on sait connait déjà quelques noms comme it Takes Two, Dragon Age 4, Hood: Outlaws & Legends. Mais on attend également The Wolf Among Us 2.

Sont confirmées 5 "world premieres", le maitre de cérémonie confirmant par la même occasion que rien n'avait encore fuité sur les titres qui seront dévoilés en exclusivité lors de la cérémonie.