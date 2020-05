Gameloft offre 30 jeux classiques sur Android

Via une application gratuite sur Android, Gameloft propose du rétrogaming et une plongée dans une trentaine de jeux classiques adaptés sur smartphone.

Aujourd'hui dans le giron du groupe Vivendi, l'éditeur français de jeux vidéos sur mobiles Gameloft a vu le jour il y a vingt ans. Pour fêter ses vingt ans et une aventure pendant deux décennies, Gameloft propose depuis le mois dernier Gameloft Classics sur les appareils Android.

" Gameloft Classics célèbre vingt ans de jeu sur mobile et permet aux joueurs de découvrir le plaisir du jeu rétro au travers de 30 jeux emblématiques du jeu mobile, certains disponibles pour la première fois sur smartphones. " Une adaptation au tactile a notamment pu être nécessaire.

L'application Gameloft Classics est gratuite et annoncée sans monétisation. Les jeux inclus sont classés dans des catégories réflexion, course et tir, vie et amour, action arcade, sports et cartes.



Il sera ainsi possible de trouver :

Bubble Bash 2

Brain Challenge 3

Diamond Rush

Detective Ridley and the Mysterious Enigma

Abracadaball

Gangstar 2

Zombie Infection

Modern Combat 2 : Black Pegasus

NOVA

Wild West Guns

Zombiewood

Alien Quarantine

My Life in New York

Vampire Romance

Miami Nights 2

Fashion Icon

Date or Ditch 2

High School Hooks Ups

Soul of Darkness

Hero of Sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker Deluxe 3

Motocross Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Midnight Bowling 4

Avalanche Snowboarding

KO Fighters 2D

" Vingt ans, c'est un exploit exceptionnel, à tel point que cela nous permet de faire une pause et de réfléchir ", déclare Alexandre de Rochefort, directeur financier chez Gameloft.

" C'est un moment festif pour nous, un moment pour regarder en arrière et voir comment l'industrie a changé et évolué, pour se rappeler la naissance de jeux plus modestes sur des téléphones tout aussi modestes et pour apprécier l'avenir des puissantes plateformes et des nouvelles technologies que nos développeurs pourront pousser dans leurs derniers retranchements. "