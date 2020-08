GamePass + xCloud : Microsoft donne quelques précisions

Microsoft l'avait annoncé il y a quelques semaines : son service de cloud gaming xCloud intégrera, à compter de septembre, son offre Game Pass Ultimate sans aucune hausse de prix.

Plus récemment, la marque est revenue sur son service, précisant qu'il faudra patienter jusqu'au 15 septembre et qu'il sera toujours question d'un accès en bêta. 100 titres seront disponibles dès le lancement de l'offre, avec des arrivées au fil des mois.

Microsoft livre également quelques statistiques intéressantes autour de son Game Pass : il compte actuellement 10 millions d'abonnés, 40% des joueurs ont admis avoir profité de titre auxquels ils n'avaient jamais joué avant et 90% ont indiqué avoir découvert des jeux auxquels ils ne se seraient jamais intéressés autrement. Le service est donc une jolie mise en avant pour les éditeurs, et c'est justement ce que Microsoft espère vendre aux développeurs pour étoffer plus facilement son offre.

Concernant xCloud, Microsoft voit le service comme un complément et une nouvelle façon de jouer, pas un service qui remplacera définitivement les autres ni même l'usage des consoles.

On sait que très rapidement, ce sont des versions serveur de Xbox Series X qui animeront le service qui sera dans un premier temps géré par les serveurs Azure. Les joueurs devront disposer d'une bande passante de 10 Mo/s pour jouer dans de bonnes conditions.