Un youtubeur recrée le gant d’Iron Man

Plus qu’une reproduction visuelle

Avec la popularité des films Marvel, de nombreux fans de la saga ont tenté de reproduire chez eux le gant d’Iron Man. Certains d’entre eux ont réussi la manœuvre, mais avec Hacksmith Industries cette création a pris une autre tournure. En effet, cet ingénieur a réussi à miniaturiser un découpeur plasma afin de rendre le gant fonctionnel comme dans les films.

Après avoir déjà confectionné les griffes de Wolverine ou encore le sabre laser des Jedi, cet ingénieur canadien a réussi l’exploit d’intégrer un découpeur plasma à son gant. Pour rappel, le découpeur plasma est un outil permettant de découper du fer, de l’aluminium ou encore de la céramique grâce à une température avoisinant les 18 000 °C. Plus de 10 ans après la sortie du premier film, ce youtubeur a donc créé le seul gant d’Iron Man fonctionnel.

Bien évidemment, l’aspect pratique de cet équipement a été délaissé au profit de l’utilisation, le créateur souligne notamment l’inconvénient de la source d’énergie. Pour que le découpeur plasma fonctionne, il lui faut en effet une charge d’énergie assez forte. Pour pallier ce problème, le youtubeur s’est donc branché sur une prise électrique classique de 270 volts afin de faire fonctionner son appareil.

Une chaîne YouTube spécialisée dans la création d’objets de fiction

Avec l’avènement de la technologie et d’Internet, le site YouTube est devenu une sorte de nouvelle télévision pour un grand nombre de jeunes adultes. En effet, la popularité de cette plateforme ne fait plus aucun doute et il est possible de trouver tout un tas de chaînes proposant des milliers de contenus différents. La spécialité de Hacksmith Industries réside dans le fait de confectionner des objets de fiction comme le gant d’Iron Man, un sabre laser issu de Star Wars ou encore le trident d’Aquaman.

Toutes ces créations s’inscrivent dans une tendance autour de la création de ces objets dotés d’une technologie impressionnante. En effet, rien ne fait peur à ce genre de créateur et aucun défi n’est trop gros à leurs yeux. Par ailleurs, c’est aussi ce Youtubeur qui détient le record du premier sabre laser conçu et fonctionnel permettant de découper des objets en tous genres.