Bons plans : chute de prix sur la montre connectée Garmin fēnix 6 Pro mais aussi sur un clavier, une souris...

Commençons ce top 5 avec la montre connectée Garmin fēnix 6 Pro qui voit son prix chuter de 38 % sur le site d'Amazon.

Cette dernière est dotée d'un écran LCD de 1,3" maintenu par une lunette en acier inoxydable. La smartwatch est équipée d'un cardiofréquencemètre et d'un oxymètre qui permet de vous suivre pendant vos activités sportives. La montre intègre aussi les cartes TopActive Europe et les cartes des stations de ski pour vous lancer dans l'aventure.

La Garmin fēnix 6 Pro profite aussi de la technologie FacePro qui permet de gérer votre allure en fonction de votre profil de course en vous donnant divers conseils. Vous avez aussi la possibilité de synchroniser vos services de streaming favoris. Pour finir, la montre vous accompagne pendant maximum 14 jours sans se recharger et de 72 heures en mode full GPS.

Sur Amazon, la montre connectée Garmin fēnix 6 Pro est au prix de 367 € au lieu de 600 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris filaire Razer DeathAdder V2 Mini qui profite également d'une belle réduction sur Amazon.

La souris est dotée d'un capteur optique avec une définition maximale de 8500 DPI. De couleur noire avec un éclairage Chroma RVB, elle affiche 6 boutons totalement programmables grâce au logiciel de la marque. Les switchs supportent jusqu'à 70 millions de clics permettant une longue durée de vie. Elle est très légère avec ses 62 g.

Sur Amazon, la souris filaire Razer DeathAdder V2 Mini est au tarif réduit de 21 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à l'écran PC MSI Optix G241 qui bénéficie d'un petit prix sur le site LDLC.

Il est doté d'une dalle IPS de 23,8" avec une définition maximale de 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. De plus, le mode Nigth Vision permet d'être utile dans les zones obscures propices aux attaques ennemies. Vous profiterez aussi des technologies Anti-Flicker et Less Blue Light qui vous offriront un meilleur confort de vue. Pour finir, l'écran PC bénéficie aussi de la technologie AMD Freesync qui permet une meilleure synchronisation entre l'écran et la carte graphique.

Sur LDLC, l'écran PC MSI Optix G241 est au prix de 180 € au lieu de 230 € avec la livraison rapide.



Continuons avec la trottinette électrique SURPASS Pro Black Edition qui voit son prix chuter grâce aux soldes.

Cette dernière est équipée de deux roues de 8" propulsées par un moteur d'une puissance de 350 W permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa structure en aluminium de 12 kg est capable de supporter un poids maximal de 120 kg.

La trottinette est dotée d'une batterie de 6 Ah qui offre une autonomie de 25 km pour une personne de 70 kg. Il faudra environ 4 à 6 heures pour la recharger. Pour finir, nous notons la présence d'un éclairage complet et d'amortisseur pour un confort d'utilisation optimale.

Sur Cdiscount, la trottinette électrique SURPASS Pro Black Edition est a 194 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le clavier Logitech G513 est à petit prix sur Cdiscount.

Ce dernier est doté d'interrupteurs mécaniques à actionnement tactile GX Brown qui permettent une réponse rapide avec une espérance de vie de 70 millions de clics. Notons aussi que le clavier possède un éclairage pour chaque touche totalement configurable depuis l'application Logitech G HUB.

Le clavier est accompagné d'un repose-main en mousse à mémoire de forme qui permet d'améliorer fortement le confort. Il dispose de touches de fonction pour contrôler votre contenu multimédia comme baisser le son lors de vos sessions de jeux.

Sur Cdiscount, le clavier Logitech G513 est au prix réduit 89 € au lieu de 169 € avec la livraison gratuite.



